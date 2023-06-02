Белгородская область снова под обстрелом. Жителей приграничья призывают эвакуироваться

По словам Гладкова, ночью под обстрелы попали Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Там много повреждений, но информации о пострадавших нет. А накануне, по словам губернатора, в Белгородской области от обстрелов погибли два человека — в Безлюдовке и Новой Таволжанке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 4 июня в регионе снова было неспокойно, и призвал жителей населенных пунктов, подпадающих под обстрелы, эвакуироваться. Об этом глава региона заявил в Telegram.

«Вчера погибло два человека. Я уже сообщал об этом. В Безлюдовке и в Новой Таволжанке. Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить самое главное — свою жизнь и жизнь близких», — написал Гладков в телеграме.

По словам главы Белгородской области, в пунктах временного размещения, по состоянию на утро 4 июня, находится более четырех тысяч человек.

Гладков также сообщил, что группы детей из приграничных населенных пунктов, отправляют на летний отдых в Крым. «Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи», — заявил губернатор.

Власти Белгородской области с конца мая ежедневно сообщают об обстрелах приграничных районов, в первую очередь Шебекинского городского округа. Ранее сообщалось, что часть жителей уже вывезена в пункты временного размещения, а несколько сотен детей отправлены в лагерь в Воронеж.

Власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей России заявляют о регулярных обстрелах своей территории. Издание «Агентство» подсчитало, что всего с начала войны по май нынешнего года белгородские власти отчитывались об обстрелах региона 358 раз. В атаках они обвиняют украинскую армию. Руководство Украины обстрелы не комментирует.

В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничного города Шебекино.