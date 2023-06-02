Бойцы легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что вошли в пригород Шебекино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram легиона и РДК.

«Передовая штурмовая группа легиона и РДК заходит в пригород Шебекино», - говорится в сообщении.