Российские добровольцы зашли в Шебекино Белгородской области видео
Бойцы легиона «Свобода России» и Русского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что вошли в пригород Шебекино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram легиона и РДК.
«Передовая штурмовая группа легиона и РДК заходит в пригород Шебекино», - говорится в сообщении.
Российские добровольцы также публикуют, вероятно, видео боев в Белгородской области. По их словам, российская техника скрывается в лесополосах. РДК и легион призывают российскую армию сдаваться.
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