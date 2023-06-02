Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:46

«Нам нужно расширить TANAP, нам нужно расширить TAP, - подчеркнул президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки. - Нам нужен беспрепятственный доступ к другим системам трубопроводов Европы, включая Трансбалканскую трубопроводную систему. В Европе должно быть больше интерконнекторов, и это уже происходит. Таким образом, все эти вопросы нужно решать совместными усилиями, так как они требуют значительных инвестиций». Сразу же возникает вопрос: а зачем главе государства столько трубопроводов в Европе? Он что, решил обеспечить газом все потребности Старого Света? Ответ, по сути, лежит на поверхности: президент Азербайджана хочет быть полностью уверен в том, что дополнительные объемы газодобычи в Азербайджане, которые было решено добывать для удовлетворения растущих потребностей Европы, найдут своего потребителя. И в самом деле, зачем наращивать добычу, если в конечном итоге из-за нехватки мощностей газ не дойдет до потребителя?

Параллельно можно объяснить и причину беспокойства президента Азербайджана. Только в прошлом году был введен в эксплуатацию газовый интерконнектор Греция-Болгария, а уже сегодня рассматривается вопрос поставки газа через Болгарию в соседние страны. Румыния уже практически является частью формата этого сотрудничества. И если строительство всех интерконнекторов будет реализовано в срок, то до конца года «голубое топливо» достигнет Венгрии и Сербии, расширяя таким образом географию поставок азербайджанского газа. Кстати, SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили в минувшую пятницу контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию, которая до конца нынешнего года получит первые 100 миллионов кубометров газа. Тем временем звучат новые заявления о росте добычи азербайджанского газа. Так, Гэрри Джон, региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции, заявил, что в 2023 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз возрастет до 26 миллиардов кубометров против 25,2 миллиарда, добытых в прошлом году.

Кроме того, «Бритиш петролеум» ведет активную работу по поиску новых месторождений. С этой целью в начале текущего года ВР начала бурение новой разведочной скважины на Шах-Дениз, но на большую глубину. Компания рассчитывает обнаружить большие объемы газа под уже разрабатываемыми продуктивными пластами. Также завершается бурение подобной скважины для оценки запасов газа в глубокозалегающих пластах на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. И если поставки с этих месторождений ожидаются в средне- и долгосрочной перспективе, то уже через несколько недель начнется добыча первого газа с месторождения «Апшерон», о чем заявил на днях старший вице-президент по Европе компании TotalEnergies Жан-Люк Гизью. На первом этапе ежегодный объем добычи составит 1,5 миллиарда кубометров. А на пике проекта будет добываться около 5 миллиардов кубометров газа в год. Также на месторождении «Апшерон» ежесуточно будет добываться около 10 тысяч баррелей конденсата. В целом же, запасы этого месторождения составляют 350-360 миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн конденсата.