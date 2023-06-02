Байрамов переговорил с новым главой МИД Турции

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции, пожелал ему успехов.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами будут укрепляться и в дальнейшем.

Байрамов и Фидан обменялись мнениями по различным аспектам братских и дружественных отношений между двумя странами, стратегического партнерства Азербайджана и Турции, а также по региональным вопросам.

Джейхун Байрамов пригласил Хакана Фидана посетить Азербайджан.

Министр иностранных дел Турции поблагодарил Джейхуна Байрамова за поздравления и добрые слова, с удовлетворением принял приглашение посетить Азербайджан.