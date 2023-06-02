Пригожин подтвердил: украинцы в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые подтвердил, что украинские войска находятся на юго-западной окраине Бахмута. Об этом сообщается в телеграм-каналах.

С 20 мая Пригожин заявлял, что ЧВК полностью захватила город. Сейчас Пригожин подтвердил, что ВСУ находятся в районе садов, а россияне «по какой-то причине» уже там не находятся. Более того, по его словам, там уже расположены наблюдательные пункты украинских военных.

Украинское командование ранее заявляло, что ВСУ продолжают удерживать позиции на юго-западе города в районе разрушенного памятника самолету.