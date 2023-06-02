Заявление Минобороны Азербайджана о провокациях армян в Карабахе

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, 4 июня с 04:20 до 13:55 позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

По указанным направлениям подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные меры реагирования, отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, около 12:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района. В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер работы были немедленно остановлены.