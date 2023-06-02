Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об электроэнергетике», который отныне будет регламентировать крупнейшую по значимости энергопромышленную реформу в стране. Электричество выполняет в жизни страны и ее хозяйственно-экономическом развитии функцию кровеносной системы. Тем более сейчас, когда весь мир разворачивается в сторону обновления генерирующих фондов и меняет углеводородную генерацию на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В частности, по данным Международного энергетического агентства, в 2023 году в энергетику по всему миру будет совокупно инвестировано около 2,8 триллиона (!!) долларов, из которых более 1,7 триллиона пойдут на развитие современных электросетей, систем хранения энергии (аккумуляторные станции), производство топлива с низким уровнем выбросов («зеленый водород») и развитие электротранспорта.

Для сравнения: чуть более 1 триллиона долларов будет направлено на добычу угля, газа и нефти. Таким образом, произошел кардинальный рубежный переход, при котором глобальные инвестиции в возобновляемые системы почти в два раза превзошли углеводородную «классику». Реформа азербайджанской электроэнергетики запланирована как раз в русле «озеленения» генерации. Однако для этого потребуются системные изменения в отрасли как на уровне управления, так и в сфере правовых механизмов. Необходимо внедрение новых правил регулирования отношений между субъектами электроэнергетики, потребителями и госорганами по всем вопросам генерации и потребления. Новый закон, утвержденный Ильхамом Алиевым, будет регулировать производство, хранение в накопителях, распределение, экспорт и потребление электроэнергии. Будут созданы условия для либерализации рынка электроуслуг, а также возникновения альтернативного выбора у потребителей между несколькими компаниями, осуществляющими передачу электричества и обслуживание сети.

Что будет достигнуто? Вступление в силу реформы и соответствующих статей нового законодательства запланировано в три этапа: первый этап – с 1 января 2024 года; второй – с 1 июля 2025 года; третий – с 1 июля 2028 года. На первом этапе предусматривается реализация мероприятий, направленных на разделение производства и передачи электроэнергии. Второй этап предполагает организацию рынка оптовой продажи электроэнергии, создание, возможно, нескольких юридических лиц в системе оператора передающей системы. На третьем этапе появится независимый рыночный оператор передающей системы. При этом азербайджанские реформаторы исходят из того, что реформа только за счет повышения тарифов уже не является выходом из положения. В процессе изменений в отрасли будет сделан упор на создание инвестиционно привлекательной энергетики для частного бизнеса. Один из ключевых шагов - изменение принципов управления энергосистемой страны, учитывая, что в ближайшей перспективе появятся множество субъектов, способных выступать в одном лице - одновременно и как производители, и как потребители. К примеру, если одно или несколько частных домовладений поставят собственную установку солнечной или ветрогенерации, они же в случае избытка могут поставлять произведенное у себя электричество в сеть, получать за это определенную плату либо сниженный тариф в период, когда у них возникнет сезонный дефицит. Все это потребует четких правовых рамок, экономических обоснований, а также наличия соответствующей инфраструктуры и обслуживающих компаний данного сегмента рынка. Кроме того, реформа должна привести к снижению числа аварий на электростанциях и распределительных узловых подстанциях, включая сети 110 кВт. Также должна быть максимально снижена средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях, где находятся все бытовые потребители, малый и средний бизнес. До нуля этот показатель не снизить, это очевидно. Тем не менее процесс усовершенствования должен происходить постоянно за счет притока нового оборудования и повышения квалификации персонала управляющей компании.

Электрическое «сердце» Азербайджана - для Кавказа и Европы Минэнерго уже ведет активную работу по формированию пула инвесторов в новую азербайджанскую энергетику. В середине мая нынешнего года было анонсировано создание совместного со Всемирным банком «Плана перспективного развития сети по производству и передаче энергии из возобновляемых источников до 2035 года». Накануне Бакинского энергетического форума Парвиз Шахбазов, глава Министерства энергетики, провел в Саудовской Аравии, Бельгии, Великобритании серию встреч с чиновниками и корпорациями. В то же время рост азербайджанской экономики и запросы внешних потребителей (экспорт) стимулируют увеличение производства электроэнергии. В частности, за период с января по апрель 2023 года оно увеличилось на 6,5 процента (объем генерации - 9 млрд 852,1 млн кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Собственно, это определенным образом коррелируется с данными по росту экономики. Если мы посмотрим на показатели ВВП Азербайджана в 2022 году (прирост 4,6 процента к показателям 2021 года), то рост выработки электроэнергии в стране составил близкие к росту экономики 4 процента. Без увеличения объемов электроэнергии невозможен рост производства по стране в целом и в ненефтяном промышленном секторе в частности, целиком зависящем от промышленной электроэнергии. В качестве иллюстрации такой пример: для увеличения промышленного потенциала экономической зоны Алят «Азерэнержи» осуществляет строительство сразу двух 330-киловольтных линий электропередач от электростанции «Гобу» и станции «Джануб» к подстанции СЭЗ Алят.

Еще большая зависимость от ввода в строй новых мощностей прослеживается в новых экономических районах и Нахчыванской автономии. Здесь речь идет о строительстве автотрасс с ночным освещением, электрификации железной дороги Зангезурского коридора, развитии парниковых хозяйств, требующих немалого электроснабжения, формировании промышленного кластера в долине реки Араз, создании пяти десятков предприятий в Лачинском районе, снабжении таких крупных городов, как Шуша, и десятков будущих поселков. И все это - лишь часть проектов, полностью завязанных на новых энергомощностях. Растет и экспорт азербайджанского электричества в национальные энергосистемы соседних Грузии, Ирана, России и Турции. Причем как в рамках энергомостов поддержания единых систем, так и по отдельным контрактам. Скажем, только за январь-апрель 2023 года он составил 1 миллиард 244,1 мкВт/ч. Таким образом, речь идет об удвоении (+2,4 раза) от показателя января-апреля 2022. Главная задача, стоящая сегодня перед азербайджанской энергетикой, – это введение в строй новых мощностей ВИЭ. Дело в том, что уже проведена достаточно масштабная работа по вовлечению в эти проекты крупнейших мировых компаний, носителей технологий возобновляемой генерации. В частности, подписаны документы о намерениях в объеме производства 25 гигаватт. Но на данный момент лишь часть из подписанных меморандумов дошла до стадии реализации. На что обратил внимание Ильхам Алиев, отметивший в своем выступлении на Энергетическом форуме: «Подписание меморандума не обязательно означает, что он станет соглашением, но компании, с которыми мы подписали меморандумы, являются ведущими компаниями в мировом масштабе в сфере возобновляемой энергии. Поэтому вероятность того, что меморандумы станут соглашениями, очень высока. Но если даже половина из них будет реализована, то это будет более чем достаточно. Это вдвое превысит нынешнее внутреннее потребление Азербайджана». По мнению экспертов, потребуется около семи-восьми лет, чтобы доля ВИЭ в балансе азербайджанской энергетики составила 30 процентов, запланированные стратегией реформ. Мы уже писали про стартующие проекты с компаниями Masdar, ACWA Power, BP. К этому списку можно добавить меморандум с китайской China Gezhouba Group Overseas Investment о реализации проектов в сфере ВИЭ мощностью 2 ГВт. От нефти и газа к воде и солнцу На сегодняшний день структура азербайджанской генерации выглядит следующим образом: около 94 процентов вырабатывают теплоэлектростанции и лишь порядка 6 процентов - станции ВИЭ.

Основным «каркасом» энергомощности страны является построенная в 1980-х годах и состоящая из 8 энергоблоков мощностью 2400 мегаватт ТЭС «Азербайджан» - крупнейшая теплоэлектростанция на Южном Кавказе. После модернизации, начатой осенью прошлого года, ее мощность составит 3600 Мвт и будет обеспечивать порядка 40-45 процентов выработки всей электроэнергии Азербайджана. Если же рассматривать генерацию ВИЭ Азербайджана, то около 78 процентов приходится на гидроэнергетику, около 4 процентов - на солнечные электростанции, чуть более 5 процентов - на ветряные и около 12 процентов - на предприятие по переработке твердых бытовых отходов. Как распорядиться ресурсами? Солнце Согласно данным метеорологов, по количеству солнечной радиации, падающей на территорию Азербайджана, после территории Нахчыванской автономии второе место занимает южная равнинная часть Карабаха - Физулинский, Джебраильский, Зангиланский районы. В данных районах ежегодный приток излучения на горизонтальную поверхность составляет 1600-1700 киловатт/час. Суммарный же потенциал солнечной энергии может составить 3000-4000 мегаватт. Одна из проблем, которую нужно учитывать при развитии солнечной генерации, - это токсичность элементов солнечных панелей. Необходим строгий контроль за утилизацией вышедших из строя элементов и жесткая система контроля за производством их элементов, если будет принято решение создать на территории Азербайджана подобные предприятия.