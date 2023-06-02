Али Асадов благодарит бывшего вице-президента Турции

В письме выражена благодарность Фуату Октаю за внимание, которое он уделял развитию отношений с Азербайджаном в период пребывания на посту вице-президента Турции. Высоко оценен вклад Фуата Октая в качестве сопредседателя Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в расширение азербайджано-турецкого сотрудничества в различных сферах.

Премьер-министр Азербайджана пожелал Фуату Октаю успехов в его дальнейшей деятельности в Великом национальном собрании Турции, выразив уверенность, что на новом поприще он не пожалеет усилий для укрепления отношений, стратегического партнерства и союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.