«Русский добровольческий корпус» (РДК), который, по словам его участников, 1 июня провел рейд в Белгородскую область, обратился к главе этого российского региона с предложением о встрече.

На видео, опубликованном РДК, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «приглашают к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке».

«В качестве жеста доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве РФ, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем России в целом», - заявили в РДК.

Гладкову предлагается приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения (кроме водителя) и без оружия до 17:00.

На видео также показаны двое пленных, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из пленных лежит на больничной койке, рядом с ним стоит капельница.