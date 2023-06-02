Кремль: У России нет другого пути, «спецоперацию» нужно довести до конца

Россия должна довести «спецоперацию» до конца, альтернативы этому нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, как закончить начатое, Песков заявил, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе ракет большей дальности, приведут «к очередному витку в спирали нагнетания напряженности».

«Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело», — заключил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации 24 февраля 2022 года, называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позднее он заявил, что конечная цель Москвы — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре Путин сказал, что страна добивается ликвидации «антироссийского анклава», который, по его словам, создается в Украине.