Владимир Путин, будучи президентом «такой страны, как Россия», фактически всегда остается «на посту». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля заявил об этом, отвечая на вопросы ведущего Павла Зарубина о работе главы российского государства в день атаки беспилотников на Москву. Песков не стал раскрывать, как оповещают президента в случаях, когда ЧП происходит ночью или ранним утром.

«Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так: президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту», - отметил он.