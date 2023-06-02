В Москве акции в поддержку Навального. Идут задержания протестующих

Полиция Москвы задержала у Красной площади пикетчика. Как сообщил источник «ОВД-Инфо», задержанного доставили в отдел полиции «Китай-город» для дальнейшего рассмотрения ситуации.

Еще одного пикетчика задержали на Пушкинской площади, сообщает «Осторожно, Москва». Мужчина раскидал листовки. После этого его задержали и увели в автозак. Также пикетчика с плакатом «Свободу Навальному» задержали у московского театра мюзикла.

Команда Алексея Навального объявила 4 июня — день рождения оппозиционера — акцию в его поддержку. Перед началом пикетов в центре Москвы усилили меры безопасности. На Пушкинской площади были выставлены «КамАЗы» и автобусы с росгвардейцами. На улицы вышел ОМОН, а вокруг места предстоящих акций были установлены металлические ограждения.

Акции в поддержку Алексея Навального проходят в 120 городах мира. Митинги уже состоялись в Японии, Австралии, Армении, Грузии и некоторых городах США. В России в основном проходят одиночные пикеты или изолированные акции в Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.