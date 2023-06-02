И знаменитый Бензема переезжает в Саудовскую Аравию

Мадридский «Реал» в воскресенье, 4 июня, сообщил об уходе Бензема после 14 сезонов в клубе. По данным телеканала, речь идет о двухлетнем контракте.

СМИ давали разные оценки контракту Бензема, ожидается, что он превысит €100 млн в год. ESPN сообщал о сумме €400 млн за два года.

35-летний Бензема — обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира 2022 года, пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

В Саудовской Аравии за «Ан-Наср» играет португальский форвард Криштиану Роналду, который подтвердил намерение продолжить выступления за клуб в следующем сезоне. Также сообщалось о возможном переезде в «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда аргентинского форварда Лионеля Месси, который завершил выступления за ПСЖ.