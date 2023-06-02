Протесты в Белграде: призвали к отставке Вучича

Пятая антиправительственная акция протеста «Сербия против насилия», состоявшаяся вечером в субботу, 3 июня, в Белграде, стала самой массовой с тех пор, как тысячи людей начали выходить на улицы после двух массовых расстрелов в начале мая в Сербии.

Последний антиправительственный протест состоялся спустя месяц после того, как 13-летний ученик престижной школы Белграда принес в заведение ружье, которым убил девять детей и школьного охранника, передает eurointegration.com.ua.

Марш возглавили студенты университета, которые держали в руках плакат с надписью «Сербия против насилия!»

Десятки тысяч людей, держа включенными фонарики мобильных телефонов, прошли шествием к штаб-квартире президента Сербии Александара Вучича, где выпустили большой воздушный шар с надписью «Вучич, уходи», а также скандировали лозунги с призывом к отставке.

Сербские проправительственные СМИ впервые назвали акцию «прозападной». А инцидент, во время которого представители сербской праворадикальной группы «Народный патруль» избили американского журналиста, - провокацией самих же протестующих. Некоторые из нападавших были одеты в футболки с буквой Z.

На следующую неделю запланирована очередная акция протеста.