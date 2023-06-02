У Шойгу рассказали об ударах по Украине, в результате которых пострадали дети

В сводке за воскресенье, 4 июня, российского Минобороны говорится, что сегодня ночью вооруженные силы России «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах».

Ранее в воскресенье спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что две российские крылатые ракеты в ночь на 4 июня попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого в Кировоградской области.

Также в сводке Минобороны России утверждается, что в районе города Днепропетровска «высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов».

Ракетный удар по пригороду Днепра был нанесен вечером 3 июня. Как сообщал глава областной администрации Сергей Лысак, ракета попала между двумя двухэтажками - пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Сегодня утром Лысак сообщил, что под завалами домов нашли тело двухлетней девочки.