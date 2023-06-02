Украинская армия продвигается на Донбассе

Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщают украинские СМИ, Сырский посетил украинских военных на передовой. По его словам, ситуация на Восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

Также он заявил, что россияне усилили свою группировку штурмовыми отрядами «Шторм Z», состоящими из заключенных. Они пытаются «продавить оборону» украинских войск.

Сырский рассказал про успешную работу украинских военных, которые в условиях штурмов смогли отбросить россиян и продвинуться на разных участках.