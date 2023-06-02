Кадыров «открыл сезон охоты» на «украинских диверсантов»

В зоне проведения «спецоперации» активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), чеченские подразделения «открыли на них сезон охоты», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, мероприятия по выявлению ДРГ проводит начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

«На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты», – утверждает Кадыров.

По словам Кадырова, в частных домах и на прилегающих территориях военные обнаруживают «интересные находки» - форму, боеприпасы и провизию. Украинские диверсанты планировали вернуться, но «теперь им будет нечем воевать: их приличный схрон будет служить российским воинам», уверяет Кадыров. Он не уточнил, где именно в зоне проведения «СВО» активизировались диверсанты.