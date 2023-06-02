В захваченном Мелитополе снова взрывают
Мэр захваченного Россией украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил о громком взрыве в городе.
Пока неизвестны подробности, выясняются детали. Местные телеграм-каналы пишут о взрыве в южной части города, после взрыва виднеется черный дым.
3 июня в Мелитополе и Бердянске Запорожской области Украины раздались громкие взрывы. Также в Мелитополе произошел взрыв железной дороги, которую россияне использовали для перевозки личного состава и военной техники.
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