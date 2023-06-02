«Конец путинской стабильности»: Офис Зеленского о ситуации в Шебекино

Нынешние события в городе Шебекино Белгородской области можно рассматривать как будущее России и конец эпохи «путинской стабильности». Так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в своем Twitter.

«На примере одного маленького города мы наблюдаем приговор двадцатилетней пародии на «сильную… руку», — прокомментировал Подоляк.

По его словам, россиянам стоит присмотреться к событиям в городе, где наблюдается хаос, отсутствие управления, тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, массовое мародерство.

Подоляк добавил, что самое главное вокруг событий в Белгородской области — это информационное игнорирование. «Ведь того, «чего не показали по телевизору», не существует, не так ли?» — иронизирует Подоляк.

В воскресенье, 4 июня, бойцы РДК заявили, что с боями подходят к Шебекино.