Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ в Агдаме фото
Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен находятся в Агдаме.
АзерТАдж сообщает, что в ходе визита содокладчики ознакомятся с военными преступлениями в Агдаме, который около 30 лет находился под оккупацией Армении, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения города от оккупации.
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