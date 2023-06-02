От Японии до Нидерландов: 8 команд на международном баскетбольном турнире в Шуше

12-13 июня в Шуше пройдут матчи четвертого этапа Женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series).

В нем примут участие восемь команд. Помимо сборной Азербайджана и бакинского «Нефтчи», это также команды Германии, Нидерландов, Румынии, Венгрии, Турции и японский клуб G FLOU.EXE.

Игры будут проходить в «Тутовом саду».

Два предыдущих этапа прошли в Ухани (Китай) и Астаре. Оба раза выиграла сборная Китая. Третий этап 10-11 июня примет французский Клермон-Ферран.