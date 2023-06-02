Сезон начался: спасены тонущие в Каспии
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в море в районе поселка Нардаран Сабунчинского района Баку тонут 2 человека.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте МЧС, благодаря оперативным действиям водолазов-спасателей Госслужбы по надзору над маломерными судами и спасению на водах министерства жители Баку А.Ахмедов (1995 г.р.) и Э.Халафов (1999 г.р.) были спасены и отведены в безопасное место.
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