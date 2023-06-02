По данным газеты, Эр-Рияд, де-факто лидер ОПЕК, призвал небольших африканских производителей снизить их квоты на добычу; с соответствующей просьбой к ним обратился глава Минэнерго королевства Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Министр накануне, 3 июня, встретился с несколькими делегатами в своем гостиничном номере в Вене, но, по данным газеты, встреча завершилась без каких-либо договоренностей. О каких именно странах идет речь, WSJ не уточняет.

По данным издания, Саудовская Аравия вела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), еще одним влиятельным членом ОПЕК, о возможности нарастить добычу. Представители Минэнерго Саудовской Аравии, ОАЭ, Нигерии, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Габона и Республики Конго не ответили на запросы газеты.

4 июня в Вене проходит встреча министров стран — участниц ОПЕК+, на которой они обсудят дальнейший план альянса по добыче нефти. WSJ пишет со ссылкой на делегатов, что рассматривается дополнительное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки, что должно поддержать цены на нефть на высоком уровне. Тем не менее большинство участников не хотят сокращать квоты, поскольку это влияет на их общие доходы, отмечает издание. Если же сокращение одобрят, оно станет третьим для ОПЕК+ с октября 2022 года: тогда страны договорились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки, а в апреле 2023-го приняли дополнительные меры.

По данным WSJ, трения есть и между Эр-Риядом и Москвой: в королевстве считают, что Россия не придерживается обещанного уровня сокращения добычи, что подрывает усилия по повышению цен на нефть.