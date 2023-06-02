Турецкие коммандос уже в Косово
Турция приступила к развертыванию в Косово батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в НАТО.
«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады… приступил к развертыванию в Косово», - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Ранее в Минобороны Турции сообщили, что «развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косово 4-5 июня 2023 года».
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