Турецкие коммандос уже в Косово

Турция приступила к развертыванию в Косово батальона сил спецназначения, о котором ранее просили в НАТО.

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады… приступил к развертыванию в Косово», - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Ранее в Минобороны Турции сообщили, что «развернутое подразделение будет переведено в казармы «Султан Мурат» в Косово 4-5 июня 2023 года».