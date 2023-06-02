Орбан: «Победа Эрдогана нам нужна была как глоток свежего воздуха»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником между Украиной и Россией. Такое мнение высказал в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что 3 июня присутствовал в Анкаре на церемонии инаугурации Эрдогана, одержавшего победу на выборах над кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

«Нам нужна была победа президента Эрдогана как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции. Если бы он не смог победить, то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми. У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна», - написал Орбан в Twitter.

Ранее венгерский премьер отмечал, что дальнейшее пребывание Эрдогана на своем посту будет иметь важное значение для стабильности в Европе и может способствовать урегулированию ситуации в Украине.