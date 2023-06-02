Бельгия требует объяснений от Киева

Власти Бельгии намерены обратиться к Киеву за разъяснениями из-за использования оружия бельгийского производства «антипутинскими ополченцами» в Белгородской области, сообщает Le Soir.

Как пишет газета, это доказывают фотографии, и, как сообщает Washington Post, эту информацию подтверждают американские спецслужбы.

Утверждается, что это штурмовые винтовки бельгийского производства SCAR, используемые членами «Легиона Свобода России» и «Российского добровольческого корпуса», двух антипутинских ополчений, в рядах которых есть неонацисты, пишет LeSoir.

Министр обороны Людивин Дедондер и ее коллега по иностранным делам Хаджа Лахбиб в срочном порядке свяжутся с украинскими властями, чтобы запросить разъяснения. Запрос на разъяснение был подтвержден надежным источником, сообщает газета.

«Эти поставки предназначены ВСУ для защиты своей территории и населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку… Таким образом, это оружие не разрешено для использования отдельными группами, имеющими внутренние российские планы», - цитирует свой источник бельгийская LeSoir.