США и Иран ведут переговоры. Израиль обеспокоен

Financial Times передает, что контакты Мэлли с Амиром Саидом Иравани были, вероятно, первым прямым взаимодействием между американскими и иранскими официальными лицами с тех пор, как в 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки между Ираном и мировыми державами.

Специальный посланник администрации президента США Джо Байдена по Ирану Роберт Мэлли недавно провел несколько встреч с иранским послом в ООН.

Газета со ссылкой на дипломатов и аналитиков отметила, что Иравани был старшим членом Высшего совета национальной безопасности Ирана до назначения в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в прошлом году. Предыдущий глава Высшего совета, которого сменили в прошлом месяце, играл ключевую роль в переговорах, которые привели к ядерной сделке 2015 года.

Неназванный источник газеты, близкий к администрации Байдена, сказал, что переговоры в первую очередь были посвящены потенциальному обмену заключенными.

«Обмен заключенными станет открытием переговоров, – сказал дипломат. – Маловероятно, что будет заключена ядерная сделка, но может быть что-то вроде промежуточного соглашения или замораживания».

Другой американский чиновник сказал, что администрация «всегда считала, что дипломатия – лучший способ проверить и надолго гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие».

Материал Financial Times появился спустя день после того, как МАГАТЭ закрыло расследование на иранском объекте, где подозревалась секретная ядерная деятельность. Израиль обвинил наблюдателей в том, что они уступили давлению со стороны Тегеран, пишут израильские «Детали».

Переговоры о возобновлении ядерной сделки завершились неудачей в прошлом году, однако последние сообщения указывают на шаги по возможному возобновлению дипломатической инициативы, что вызвало обеспокоенность Израиля тем, что новая сделка может узаконить ядерную деятельность Ирана.