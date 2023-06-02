Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о возможности заключения мирного договора с Азербайджаном до конца года.

«Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если сможем сохранить эту интенсивность и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать мирный договор», - заявил он.

По словам Григоряна, Армения настроена по возможности быстро заключить мирное соглашение. «Это может быть в течение года, но может продлиться и до конца года», - отметил он.

Григорян также заявил, что на переговорах в Кишиневе был достигнут определенный прогресс по делимитации границы, а также использованию в ее рамках карт 1975 года: «Мы не можем сказать, что этот вопрос окончательно решен, но есть прогресс».

В то же время глава Совбеза Армении не подтвердил, что стороны согласились взять за основу при делимитации карты 1975 года.