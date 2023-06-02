Азербайджан за решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ по итогам состоявшегося сегодня в Вене министерского совещания утвердили квоту на добычу нефти на уровне 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Азербайджан скорректирует добычу сырой нефти до 551 тысячи баррелей в сутки.

Комментируя новое решение ОПЕК+, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что основной целью такого решения «является достижение баланса на рынке нефти, который служит общим интересам, и предотвращение волатильности, негативно влияющей на развитие нефтяного сектора. Считаю, что это решение стран ОПЕК+ обеспечит необходимую поддержку нефтяному рынку».

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 26 ноября 2023 года.