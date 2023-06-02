Решение Еревана: России не будет на границе Азербайджана и Армении

Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением погранслужбой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«По части разблокирования есть одна важная деталь, которая, думаю, уже понятна для всех вовлеченных партнеров. Полный контроль за границами, контроль за пограничными службами будет осуществлять Армения. То есть разблокирование в контексте Армении означает, что только Армения будет осуществлять пограничную службу», - сказал Григорян, которого цитирует Интерфакс.

В подписанном 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, РФ и Армении заявлении отмечалось: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России».

По словам Григоряна, «позиция Армении очень ясна». «Надеюсь, (Азербайджан и Россия) приняли к сведению и на основе этого принципа будут продвигаться вперед», - отметил он.

2 июня в Москве состоялась встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, по итогам которой вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что «констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения». «В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри – Горадиз», - отметил Оверчук.