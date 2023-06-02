Новое заявление Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные пресекли разведывательную деятельность армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с использованием квадрокоптера.

В заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что "4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, который совершал разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в направлении Агдамского района".

В заявлении отмечается, что в результате неотложных мер, предпринятых ВС Азербайджана, была предотвращена деятельность квадрокоптера, пытавшегося пролететь над позициями азербайджанской армии.

Кроме того, указывает Минобороны Азербайджана, около 18:25 подразделения ВС Армении со своих позиций в направлении поселка Зяркенд Басаркечарского района открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в поселке Юхары Айрым Кельбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры», - подчеркивает оборонное ведомство.