В Ереване заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах, связанных с членством страны в ОДКБ.

«Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничества в сфере безопасности и продолжим эту работу», - цитирует Интерфакс Григоряна.

Григорян отметил, что Армения нашла альтернативу – «к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза»: «И только после этого ОДКБ предложила Армении содействие… Такое поведение несерьезно».