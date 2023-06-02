Прогноз США: Украина вернет «стратегически важную территорию»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы будущего контрнаступления Украины. Об этом Салливан сказал в воскресенье в интервью CNN.

«Сколько именно (территории – ред.), в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении», – добавил он.

Отвечая на вопрос, ускорит ли контрнаступление мирный процесс, Салливан заметил, что развитие событий на поле боя в Украине будет иметь «значительное влияние» на любые будущие переговоры между Украиной и Россией. «Президент Зеленский сам сказал, что эта война завершится в конечном итоге дипломатическим путем», – указал советник президента США.

Салливан призвал не относиться к контрнаступлению как к «экзамену», отметив, что США не планируют давать ему оценку и военная помощь Вашингтона не зависит от успешности действий ВСУ. «Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров», — добавил он.