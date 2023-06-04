У Навального «хорошее настроение» в тюрьме

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный заявил в воскресенье, 4 июня, что в свой третий день рождения, отмечаемый за решеткой, находится в хорошем настроении, несмотря на ужесточение условий содержания и очередное пребывание в ШИЗО. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Навальный заявил, что в свой 47-й день рождения проснулся в ШИЗО, добавив в сообщении, опубликованном в социальных сетях, что это уже в 16-й раз.

«По утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю? – написал Навальный. – Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки… Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения».

Навальный заявил, что верит в то, что «наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным».