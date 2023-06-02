Кадыров готов и ждет приказа Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением направить в Белгородскую область чеченские подразделения, которые, по его словам, обладают необходимым антитеррористическим опытом . Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья», — утверждает глава Чечни.

По его словам, в общей сложности число чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек.

«Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа», — заключил Кадыров.