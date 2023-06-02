Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле «вагнеровцев»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что российская армия минировала пути отхода ЧВК из Бахмута, а при попытке разминирования открыла огонь по «вагнеровцам».

Пригожин опубликовал рапорт на этот счет и видео, из которого не ясно, где и когда была заминирована территория.

По его словам, в результате обстрела «вагнеровцев» российской регулярной армией была выведена из строя служебная машина. Личный состав не пострадал.