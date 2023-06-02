Экс-глава ЦРУ: «Впечатляющее» контрнаступление Украины подтолкнет Путина к переговорам

По мнению экс-главы ЦРУ, Запад будет продолжать поддержку Украины, поскольку считает ее неотъемлемой составляющей собственной безопасности, «и в частности, потому, что я думаю, что это контрнаступление будет очень впечатляющим».

Бывший глава ЦРУ, американский генерал в отставке Дэвид Петреус высоко оценил успешность грядущего контрнаступления Украины. Об этом Петреус сказал в интервью BBC Today.

«Я считаю, что они (украинцы) достигнут эффекта применения общевойсковых сил и средств. Другими словами, они успешно проведут общевойсковые операции с привлечением инженеров, бронетехники, противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, артиллерии и минометов», – рассказал Петреус.

По его мнению, главное отличие грядущего контрнаступления от Харьковской операции осени 2022 года в том, что после передовых подразделений, которые продвинутся в первые два-три дня настолько вглубь оккупированной территории, насколько это возможно, будут задействованы дополнительные подразделения, «которые прорвутся вперед и воспользуются успехом и сохранят импульс».

Экс-глава ЦРУ считает, что контрнаступление Украины будет иметь целью перекрыть возможность россиян поставлять оружие в Крым вдоль юго-восточного побережья, что «начнет процесс изоляции» полуострова. Он сомневается, что контрнаступление приведет к освобождению Крыма, но изоляция полуострова «очень существенно изменит динамику».

«Это может даже подтолкнуть Путина к тому, чтобы начать рассматривать возможность урегулирования путем переговоров. Сейчас он, конечно, думает, что россияне все еще смогут пересилить украинцев, европейцев и американцев. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать возможность украинцам доказать, что он ошибается», – подытожил он.