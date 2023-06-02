Над Вашингтоном подняли истребители
Власти США подняли в воскресенье в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.
По их данным, самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом. При этом, отмечают собеседники агентства, действия истребителей не были причиной крушения бизнес-джета. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок. Reuters подчеркивает, что он был связан с инцидентом.
В момент происшествия президента США Джо Байдена не было в Белом доме, он играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс под Вашингтоном. Как отмечает газета The Washington Post, истребители были подняты в воздух именно с этой базы.
4 июня Федеральное авиационное управление (ФАУ) США сообщило о том, что бизнес-джет потерпел крушение на юго-западе штата Вирджиния. Информация о пострадавших не приводится. Происшествие будут расследовать ФАУ и Национальный совет США по безопасности на транспорте.
Представители столичных властей сообщили, что не обладают информацией о каких-либо инцидентах и угрозах. Исходя из данных отслеживающих полеты в режиме реального времени сервисов, некоторые вашингтонские СМИ сообщили, что бизнес-джет подлетел к Лонг-Айленду, а затем развернулся, направился к Вашингтону и пролетел над столицей. Самолет Cessna Citation рассчитан на 7-12 пассажиров.