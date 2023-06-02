Над Вашингтоном подняли истребители

Власти США подняли в воскресенье в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство американской столицы и разбился в соседнем штате Вирджиния. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей, попытки установить контакт с пилотом. При этом, отмечают собеседники агентства, действия истребителей не были причиной крушения бизнес-джета. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий хлопок. Reuters подчеркивает, что он был связан с инцидентом.