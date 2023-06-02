Нетаньяху обрушился на МАГАТЭ: капитулировало перед Ираном

«Иран продолжает лгать МАГАТЭ. Капитуляция агентства перед иранским давлением — черное пятно на его репутации», — сказал глава израильского правительства, отметив, что поведение представителей МАГАТЭ дает понимание Ирану того, что они могут не отвечать за нарушения и могут дальше «продолжать обманывать» международное сообщество.

Нетаньяху также напомнил, что именно Тель-Авив открыл миру глаза на ядерную деятельность Тегерана пять лет назад. Тогда, по его словам, в Израиль привезли секретный иранский ядерный архив. «Эта информация недвусмысленно доказывала, что Иран нарушает соглашения о надзоре и обогащает уран в военных, а не в невинных гражданских целях. С тех пор оправдания Ирана относительно обнаружения ядерных материалов в запрещенных местах не только ненадежны, но и технически невозможны», — подчеркнул премьер Израиля.

В конце мая Associated Press со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ сообщило, что у организации больше нет вопросов к Ирану по поводу обнаружения частиц урана на двух ядерных объектах. Отмечалось, что агентство прекратило расследование дела об обогащении урана до 83,7%, частицы которого, предположительно, нашли на подземном объекте в Фордо. Кроме того, инспекторы МАГАТЭ прекратили расследование о происхождении искусственного урана на ядерном объекте в Мериване, расположенном примерно в 525 км к юго-востоку от Тегерана. Именно об этом объекте Нетаньяху рассказал всему миру в 2019 году, заявив, что он является частью незадекларированной программы Ирана по созданию ядерного оружия.