«Пришло время попрощаться с футболом»: Ибрагимович уходит

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста. Об этом он заявил на церемонии прощания с болельщиками после матча заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» (3:1).

«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро»... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье. Я благодарю свою семью за терпение. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», – сказал Ибрагимович.

В октябре 2023 года форварду исполнится 42 года.

Ибрагимович также известен по выступлениям за «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ибрагимовича составляет €2 млн. За сборную Швеции нападающий провел 53 матча, в которых забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.