Центробанк о годовой инфляции

Годовая инфляция в апреле составила 12,8%. Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов во время выступления на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

По его словам, основным моментом является рост цен: «По прогнозам Центрального банка на апрель, годовая инфляция в конце года составит 8,3%. Наш январский прогноз был 7,9%. После пересмотра показателей прогноз вырос на 0,4% - до 8,3%».