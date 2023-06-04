За 15 месяцев войны в Украине месяц май выдался самым "результативным" по количеству запусков дронов-камикадзе со стороны РФ - в течение месяца ВС России запустили по территории Украины свыше 300 иранских БПЛА. В пресс-службе Минобороны Британии озвучили главные тезисы по ситуации с беспилотниками.

Эксперты не сомневаются, что одна из главных целей Кремля – заставить Киев как можно больше тратить новейшие ракеты ПВО для сбития иранских дронов-камикадзе. При этом в мае украинской системе ПВО удалось перехватить свыше 90% беспилотников.

Против них были задействованы не новейшие системы ЗРК, а уже те, что стояли на вооружении ВСУ до 24 февраля 2022 года. Также их приземляли и с помощью систем РЭБ, а значит, Кремль не добился ни одной из своих целей, запуская по территории Украины ударные дроны.

Более того, военные эксперты уверены, что Москве не удалось достичь поставленных целей, нанося удары далеко за линией фронта. РФ до сих пор не научилась поражать динамические цели на больших расстояниях. Главная причина – несовершенный процесс наведения ракет и БПЛА.



