Нахчыванский клуб отказался от бразильского тренера после 14-летнего сотрудничества

Клуб отказался продлевать завершившийся 31 мая контракт с бразильцем Жозе Алесио да Силвой и его помощником Джорданом Силвой. На место Жозе Алесио, который пока остается главным тренером сборной Азербайджана (Исполком АФФА примет решение в ближайшее время), назначен известный в недавнем прошлом местный футзалист Виталий Борисов.

Стоит сказать, что Жозе Алесио проработал в «Араз-Нахчыване» около 14 лет. Он возглавил команду в 2009 году.

Виталию Борисову, который в сумме за свою карьеру провел в нахчыванском клубе больше пяти лет, будут помогать сербские специалисты Предраг Раич и тренер вратарей Зоран Ракичевич. Со всеми тремя заключен годичный контракт.

Борисов, будучи игроком, дважды был бронзовым призером Кубка УЕФА, семь раз выигрывал чемпионат Азербайджана и четыре раза – Кубок страны.