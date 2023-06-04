Нахчыванский клуб отказался от бразильского тренера после 14-летнего сотрудничества
17-кратный чемпион Азербайджана по футзалу «Араз-Нахчыван» сменил главного тренера.
Клуб отказался продлевать завершившийся 31 мая контракт с бразильцем Жозе Алесио да Силвой и его помощником Джорданом Силвой. На место Жозе Алесио, который пока остается главным тренером сборной Азербайджана (Исполком АФФА примет решение в ближайшее время), назначен известный в недавнем прошлом местный футзалист Виталий Борисов.
Стоит сказать, что Жозе Алесио проработал в «Араз-Нахчыване» около 14 лет. Он возглавил команду в 2009 году.
Виталию Борисову, который в сумме за свою карьеру провел в нахчыванском клубе больше пяти лет, будут помогать сербские специалисты Предраг Раич и тренер вратарей Зоран Ракичевич. Со всеми тремя заключен годичный контракт.
Борисов, будучи игроком, дважды был бронзовым призером Кубка УЕФА, семь раз выигрывал чемпионат Азербайджана и четыре раза – Кубок страны.
За свою карьеру также успел поиграть за московскую «Дину» и сербский «Экономач», в составе которого по два раза становился чемпионом Сербии и обладателем Кубка.
Виталий 18 лет играл за сборную Азербайджана. Пять раз принимал участие в финальной стадии чемпионата Европы, один раз – в финальной стадии чемпионата мира. Наивысшее достижение – 4-е место на Евро-2010.
Тренерскую карьеру Борисов начал в 2021 году в «Нефтчи».