ЦБ Азербайджана получит новые полномочия

Центральному банку Азербайджана (ЦБА) предлагается предоставить экономическую независимость. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, ЦБА будет иметь экономическую независимость, а средства, полученные от продажи его активов или их отчуждения другим способом, относятся к его доходам. За исключением случая, предусмотренного настоящим законом, ЦБА не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам ЦБА.

Кроме того, предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право на заключение соглашений и договоров, а также наделить Центральный банк Азербайджана полномочиями по созданию юридических лиц наряду с открытием территориальных управлений.