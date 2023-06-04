Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:21

В воскресенье сотни автобусов привозили в Варшаву сторонников оппозиции со всей страны. Их руководство заявило, что к организации акции протеста их подтолкнуло измененное на минувшей неделе законодательство об устранении российского влияния, которое многие считают началом охоты на политических оппонентов. Вот и началось логичное продолжение борьбы Европы с российскими сетями влияния, создававшимися Москвой в последние двадцать лет, причем за очень и очень немалые деньги. Польский гамбит Разгромив резидентурные сети российской разведки, или, во всяком случае, нанеся им огромный урон, европейцы задали себе вполне логичный вопрос: разведка разведкой, но ведь через кого-то Москва проводила выгодные для себя решения, и эти люди находились на самых верхах. А потому не пора ли заняться именно ими? Чтобы, так сказать, в процессе ликвидации российского влияния в Европе два раза в одно и то же место не ходить.

Поляки с учетом их специфического отношения к России как всегда оказались в лидерах, внеся в собственный парламент соответствующий законопроект о создании государственной комиссии. Члены которой будут выбираться парламентом и получат право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет. Как сказал Анджей Дуда, «людям, которые на самом деле действовали в интересах Польши, нечего скрывать и абсолютно нечего бояться». Что сразу же вызвало вал негативной реакции как внутри Польши, так и за рубежом. При этом польский президент предложил создать подобную комиссию на уровне ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Брюссель обеспокоен тем, что новый комитет может быть использован против независимых судей в Польше, и Европейская комиссия «без колебаний примет меры, если это потребуется». Озабоченность в связи с созданием комиссии высказали и в Вашингтоне. «Правительство США обеспокоено принятием польским правительством нового законодательства, которое может быть использовано для вмешательства в свободные и честные выборы в Польше», - говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера. Словом, Запад уже выразил свои опасения в отношении намечающейся «охоты на ведьм», то есть высокопоставленных местных российских лоббистов в странах НАТО. Что по большому-то счету особой роли не сыграет – российское влияние во всех его проявлениях должно быть выкорчевано с корнем, и это тот консенсус, к которому пришел европейский истеблишмент. А недовольные? Да пусть говорят все что угодно – и история с Герхердом Шредером, экс-канцлером ФРГ, является ярким тому подтверждением.

«Герхард Шредер потерял обоняние» «Наш экс-канцлер ест икру в то время, как Путин убивает людей, похищает детей, позволяет насиловать женщин. Каждый чувствительный человек может почувствовать запах серы в посольстве - запах смерти. Герхард Шредер потерял обоняние», - написал популярный обозреватель немецкого Bild Франц Йозеф Вагнер. Это произошло из-за того, что экс-канцлер Герхард Шредер и его жена Со Ён Ким-Шредер появились на приеме в российском посольстве по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Причем экс-канцлер знал, что у федеральных властей к нему, как лоббисту российского «Северного потока», а вместе с тем и получившим синекуру в виде одного из директоров российского «Газпрома», накопилось немало вопросов. Но тем не менее демонстративно пошел на этот прием вместе с супругой. Со Ён Ким-Шредер это стоило работы. Как сообщил представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии, она была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. Что же до ее супруга, то он подвергся политической обструкции. По сути, его просто выписали из немецкой политической элиты. И даже не стали приглашать на съезд Социал-демократической партии, которой он в свое время руководил.

«Я больше не считаю Герхарда Шредера бывшим канцлером и бывшим лидером партии. Я вижу в нем бизнесмена, преследующего свои деловые интересы», - заявила нынешний лидер СДПГ Заския Эскен. Тем самым послав сигнал остальным политикам, чьи связи с Кремлем еще будут самым тщательным образом расследоваться. Ведь Шредер далеко не одинок, он просто наиболее крупная фигура, а сколько таких шредеров еще предстоит найти в Европе и – «за ушко, да на солнышко», и теперь им остается либо пойти по стопам экс-канцлера в политическое небытие, а в Европе умеют быть жесткими и безжалостными по отношению к «бывшим» - либо демонстрировать свою лояльность в надежде, что интимные отношения с Кремлем спишут как «ошибку молодости». Стоит ожидать, что в достатке будет и тех, и других. Поскольку что-что, а коррумпировать Европу путинский режим сумел весьма качественно. Коррумпированная Россией Европа – все было по согласию Сотни фирм, занятых исполнением пожеланий российских заказчиков по выводу капитала из России за рубеж, и не меньшее количество таких же фирм, занятых в обслуживании сомнительных операций российского бизнеса. Российские акционеры в западных компаниях, особенно тех, что были связаны с российскими нефтью и газом. И над всем этим – надстройка в виде лоббистских организаций, бывших европейских политиков в советах директоров, журналистов, пишущих о прекрасном сотрудничестве России и Европы и доказывающих выгодность энергозависимости от Москвы. В Кремле с охотой тратили на это деньги, порой даже не задумываясь о реальной отдаче – лишь бы было. От леваков до ультраправых – все могли рассчитывать на финансовую поддержку, если соглашались в том или ином вопросе поддержать Москву, а порой и того проще – высказывать ей поддержку, за что получали и весомые премии, и гранты, а бизнес-крыло этих организаций – солидные контракты в России.

В тучные 2000-е, когда российский бюджет просто ломился от нефтедолларов, «старушка Европа» словно вспомнила давно ушедшую молодость и очертя голову кинулась посещать банкеты, которые закатывала Москва. Первый раз это было при раннем Ельцине, но тогда была хоть какая-то идеология вроде «Европейский дом от Лиссабона до Владивостока». При Путине никакой идеологии не было, была лишь «российская золотая лихорадка», а «Европейский дом» сменил вывеску и стал называться «Наш дом - Газпром». Предостережения от трезвомыслящих европейских политиков игнорировались, а от американских – уж тем более. На тревожные звоночки не обращали внимания. Да что Европа, головокружением от российской золотой лихорадки страдали почти все. А как иначе объяснить то, что расположенный в субтропиках Сочи получил статус столицы очередной зимней Олимпиады? И 24 февраля 2022 грянуло еще и потому, что в Кремле были уверены: Европа против нас не пойдет, она ведь у нас с рук кормится. Можно говорить о коварстве Путина и его режима в деле соблазнения Европы, но при этом нужно откровенно говорить, что она стремилась быть обманутой, причем вполне добровольно. * * * Но столь приятный Кремлю принцип одного гениального политика XX века, согласно которому «буржуазия за 300% прибыли продаст нам веревку, на которой мы ее повесим», внезапно дал сбой. И Европа отказалась мириться с агрессией против Украины, что стало для кремлевских весьма неприятным, а, возможно, и катастрофическим сюрпризом.