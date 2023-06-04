Вынесен приговор Илькину Сулейманову
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Илькина Сулейманова, обвиняемому в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в ноябре 2019 года в селе Дондар Гушчу Товузского района и найденной сожженной в начале января 2020-го.
Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Сулейманова к 18 годам лишения свободы.
Напомним, 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября 2019 года, сожженное тело девочки нашли 6 января 2020 года. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов (1973 г.р.), которого подозревают в убийстве девочки. Ему предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Илькин Сулейманов вину не признал и с первого дня суда заявляет, что не имеет никакого отношения к этому делу.