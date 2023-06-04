СМИ показали контракт, доказывающий, что Иран продал России боеприпасы для войны с Украиной.

Предполагаемый контракт на поставку оружия, с которым ознакомилось издание Sky News является первым веским доказательством того, что Иран продавал России боеприпасы для войны против Украины, заявил информированный источник в службе безопасности Британии.

В 16-страничном документе от 14 сентября 2022 года говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет на общую сумму более миллиона долларов.

Также источник передал Sky News документ вместе с пятью страницами якобы связанного контракта, включающего в себя стволы для танка Т-72, стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Эта сделка стоила около 740 тыс. долларов.

Sky News не удалось самостоятельно проверить подлинность документов. Однако источник в службе безопасности Британии заявил: "Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам… Мы считаем, что он на 100% подлинный".

Посольства России и Ирана в Великобритании не ответили на просьбу прокомментировать подлинность документов.

Издание Sky News показало документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Британию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон заявили, что планируют проверить подлинность документов и примут меры в случае подтверждения.