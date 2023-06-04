Депутат предложил расширить сеть обменников
Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев заявил, что в Азербайджане необходимо расширять сеть пунктов обмена валюты, в особенности в регионах.
Гулиев напомнил, что в Азербайджане до сих пор существует черный рынок обмена валюты: «Банки не работают по выходным и туристам негде обменивать деньги. Надо восстановить деятельность пунктов обмена валюты, в особенности в регионах», - сказал он.
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