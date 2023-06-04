Белгород под ударами «Градов»

ВСУ утром выпустили десятки ракет из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области России, заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

По его словам, более 70 прилетов из РСЗО «Град» и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино.

Информации о повреждениях он не привел.

Отметим, что ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из-за сброса взрывного устройства с беспилотника произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе. В результате один человек пострадал.