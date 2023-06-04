Шамхани завалили, а его богатства уходят к Хаменеи горячая тема
Иран планирует создать коалицию для безопасности на море, в которую войдет Саудовская Аравия. Об этом заявил глава ВМС армии Ирана Шахрам Ирани.
Убрав с поста секретаря Высшего совета национальной безопасности контр-адмирала Али Шамхани, иранское политическое руководство срочно озадачилось разделом его наследства: контролем над ВМС, причем, как армейских, так и принадлежащих Корпусу стражей исламской революции, КСИР, портами и судами, занятыми в сером экспорте иранской нефти. По сути, всем тем, что и составляло богатство семьи экс-секретаря, позволявшей ей получать по миллиону долларов в день чистой прибыли.
Но сразу встал вопрос – как сделать это так, что выглядело поприличнее. Не налетом грифов-падальщиков, а вполне цивилизованно, желательно – с перспективой получить одобрение на международной арене. Думали недолго, что-то изобретать не стали, а просто вытащили, стряхнув нафталин, из архива папку, в которой с 2016 года содержались планы вступления Тегерана в «международную морскую коалицию» - созданной в 2002 году целевой группы из 34 стран, занимающаяся вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива.
Но – с небольшим дополнением. Теперь инициатором создания этой коалиции выступит именно Тегеран, а войдут в нее Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индия. Западные же государства – США, Великобритания и Франция к участию в ней приглашены не будут.
Реализации этого дерзкого иранского план должно было способствовать и то, что прежняя многонациональная оперативная группа для патрулирования Красного моря и Аденского залива сейчас реорганизуется. Ее подразделения распределены следующим образом: CTF-152 патрулирует Персидский залив, CTF-150 занята ближневосточными морскими путям за пределами Персидского залива, а CTF-151 специально занимается пиратством. А создаваемая CTF-153 будет патрулировать водный путь между Египтом и Саудовской Аравией через Баб-эль-Мандебский пролив к водам у йеменско-оманской границы и заниматься борьбой с контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей и контрабандой угля, который является заметным источником дохода для сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб».
Пока идет эта реорганизация, Эмираты приостановили свое членство в многонациональной оперативной группе – и тут же Тегеран записал их в свою международную коалицию. Предварительно не спросив мнения Абу-Даби на этот счет. Впрочем, с остальными «участниками» он поступил точно так же, поскольку никакой реакции Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Ирака, Пакистана и Индии на эту инициативу пока не поступало. И вряд ли поступит – поскольку связываться с Ираном, участвуя в его коалициях, желающих в арабских странах нет. Как нет их в Индии и Пакистане.
Но ведь главное для внутренней аудитории, а именно ей предназначены эти «персидские сказки» о международных коалициях, уже прозвучало: вот эти суда, вот эти порты и их инфраструктура буду задействованы в «коалиции для безопасности на море». Что означает для них особый правовой режим, а значит – полную бесконтрольность со стороны государственных органов. Все пойдет «избранным специалистам», которых в Иране знают поименно. То есть – в кошелек семьи Хаменеи.
Когда на место снятого Шамхани назначали руководителя стратегического центра Корпуса стражей исламской революции генерала Али Акбар Ахмадиян, провластные СМИ быстро слепили ему героическую биографию выдающегося флотоводца.
«Ахмадиян стал одним из архитекторов преобразований в военно-морском флоте КСИР в последние годы войны. Помимо того, что он сыграл роль в создании новых, инновационных военно-морских сил КСИР, он упоминается как один из первых теоретиков идеи асимметричной обороны», - писали о нем в информационном агентстве Fars.
Судя по истории с созданием «коалиции для безопасности на море», Али Акбар Ахмадиян и Шахрам Ирани пополнили свои биографии еще одной строкой: «являются разработчиками идеи отъема средств бывших военно-морских чиновников в пользу Верховного лидера». Да еще и маскировки этой операции высокими международными задачами.
Что им, безусловно, зачтется. Хотя, на их месте обольщаться не стоит. Как показала история с Шамхани и многими другими, режим в Иране вообще чужд благодарности своим преданным сторонникам. Сегодня ты на коне и с блеском погон – а завтра уже с приставкой экс. И на тебя свешивают все промахи власти, к которым ты не имеешь никакого отношения – но кто ж тебя слушать то будет…