Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:45

Иран планирует создать коалицию для безопасности на море, в которую войдет Саудовская Аравия. Об этом заявил глава ВМС армии Ирана Шахрам Ирани. Убрав с поста секретаря Высшего совета национальной безопасности контр-адмирала Али Шамхани, иранское политическое руководство срочно озадачилось разделом его наследства: контролем над ВМС, причем, как армейских, так и принадлежащих Корпусу стражей исламской революции, КСИР, портами и судами, занятыми в сером экспорте иранской нефти. По сути, всем тем, что и составляло богатство семьи экс-секретаря, позволявшей ей получать по миллиону долларов в день чистой прибыли.

Но сразу встал вопрос – как сделать это так, что выглядело поприличнее. Не налетом грифов-падальщиков, а вполне цивилизованно, желательно – с перспективой получить одобрение на международной арене. Думали недолго, что-то изобретать не стали, а просто вытащили, стряхнув нафталин, из архива папку, в которой с 2016 года содержались планы вступления Тегерана в «международную морскую коалицию» - созданной в 2002 году целевой группы из 34 стран, занимающаяся вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива. Но – с небольшим дополнением. Теперь инициатором создания этой коалиции выступит именно Тегеран, а войдут в нее Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак, Пакистан и Индия. Западные же государства – США, Великобритания и Франция к участию в ней приглашены не будут. Реализации этого дерзкого иранского план должно было способствовать и то, что прежняя многонациональная оперативная группа для патрулирования Красного моря и Аденского залива сейчас реорганизуется. Ее подразделения распределены следующим образом: CTF-152 патрулирует Персидский залив, CTF-150 занята ближневосточными морскими путям за пределами Персидского залива, а CTF-151 специально занимается пиратством. А создаваемая CTF-153 будет патрулировать водный путь между Египтом и Саудовской Аравией через Баб-эль-Мандебский пролив к водам у йеменско-оманской границы и заниматься борьбой с контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей и контрабандой угля, который является заметным источником дохода для сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб».

Пока идет эта реорганизация, Эмираты приостановили свое членство в многонациональной оперативной группе – и тут же Тегеран записал их в свою международную коалицию. Предварительно не спросив мнения Абу-Даби на этот счет. Впрочем, с остальными «участниками» он поступил точно так же, поскольку никакой реакции Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Ирака, Пакистана и Индии на эту инициативу пока не поступало. И вряд ли поступит – поскольку связываться с Ираном, участвуя в его коалициях, желающих в арабских странах нет. Как нет их в Индии и Пакистане. Но ведь главное для внутренней аудитории, а именно ей предназначены эти «персидские сказки» о международных коалициях, уже прозвучало: вот эти суда, вот эти порты и их инфраструктура буду задействованы в «коалиции для безопасности на море». Что означает для них особый правовой режим, а значит – полную бесконтрольность со стороны государственных органов. Все пойдет «избранным специалистам», которых в Иране знают поименно. То есть – в кошелек семьи Хаменеи. Когда на место снятого Шамхани назначали руководителя стратегического центра Корпуса стражей исламской революции генерала Али Акбар Ахмадиян, провластные СМИ быстро слепили ему героическую биографию выдающегося флотоводца.